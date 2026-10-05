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Gündem Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi?
Gündem

Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi?

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile giriştiği kavga sonucu partisindeki görevlerinden istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kılıç’ın "Son Ispartalı" kitabında 28 Şubat sürecine ilişkin ifadelerini ‘FETÖ retoriği’ olarak nitelendirerek partisine çağrıda bulundu. Bekin, AK Parti’ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu, kendisine destek veren vatandaşlarla yapacağı görüşme sonrası karar vereceğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın "Son Ispartalı" kitabında 28 Şubat sürecine ilişkin ifadelerini eleştirdi. Kitaptaki ifadeleri, "FETÖ retoriği" olarak tanımlayan Bekin, bu iddialar karşısında susamayacağını ifade etti.

Bekin, şu ifadeleri kullandı: "Elbette zulme meydan okuyan, Milli Görüş davasının içinden yetişen imanlı siyasetçilerimiz bu çağrımıza kulak verecek, 28 Şubat'a ve onun işbirlikçisi olan, toksikliğin de ötesinde bir kanser hücresi gibi yayılan FETÖ'ye gereken cevabı verecektir. Artık saat geri saymaya başlamıştır ve zaman geçmektedir.”

İNTİHAR PİMİ

”Eğer bundan sonra Milli Görüş adına konuşulacak ve Milli Görüş adına milyonlardan oy istenecekse bu iftiranın gölgesinde, bu hakaretin karşısında sinmek, intihar pimini çekmekten farksızdır. Sorumluluğum ve ilkesel duruşum nedeniyle Muhterem Genel Başkanıma ve parti yönetimine tekrar sesleniyorum, eğer Yeniden Refah Partisi 28 Şubat'ın karşısında değilse, 28 Şubat'ın inanan ve mütedeyyin insanlara bir zulüm mekanizması olduğunu kabullenmiyorsa sessizlik ve kabullenmemek onların tercihidir."

Bekin, partisinden istifa edip etmeyeceği ve başka partiye katılımı yönündeki sorulara ise kendisine destek veren vatandaşlarla yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini ifade etti.

 

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Yusuf büyük

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