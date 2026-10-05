Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer bakanlar, farklı ülkelerden iştirak eden temsilciler, hanımefendiler beyefendiler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Akdeniz'in incisi güzel Antalya'da böylesi güzel organizasyonda sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. 11 ülkeden Türkiye'ye gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyorum.

Bu büyük buluşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu etkinlik icrasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma insanlığın her alanda kat ettiği mesafesinde bilim ve teknoloji vardır. Bugün uzayda daha fazla yer edinmek aslında yer yüzünde insanlığı hayatını daha güvenli daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor.

HEDEFİMİZİ BELİRLEDİK

Atalarımız yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Esasında tek başına Göktürk ifadesi bile milletimizin gökyüzü ile kurduğu bağın mahiyetini göstermesi açısından önemlidir. Bağdat'tan Şam'a, Kahire'den İstanbul'a uzanan havzamızdaki pek çok alim gök bilimine katkılar yapmış, yeni kandiller yakmışlardır.

Bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamış, bugün bile hayran kaldığımız keşiflere imza atmıştır. Yolu İstanbul'a düşenlere İslam ve Teknoloji müzesini gezmelerini tavsiye ediyorum.

HEDEFLERİMİZİ BELİRLEDİK

Hedeflerimizi belirledik, kurumlarımızı güçlendirdik, insan kaynağımıza yatırım yaptık. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik. Engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren üreten test eden ve uzayda kullanan nadir ülkelerden biridir. Göktürk uydularımız ile ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TÜRKSAT 4 A ve 5A'yı başarı ile uzaya gönderdik. TÜRKSAT 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etti. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. İnsanlı uzay faaliyetleri de programımızın önemli unsurları arasında. Alper Gezeravcı'yı uzay istasyonuna göndererek cumhuriyetimizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Daha nice başarıyı gerçekleştirecek ve kendi bilim insanını uzaya gönderecektir.

AY UZAY ARACININ YÜZDE 80'İ YERLİ

Millî Uzay Programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. İddiamızı hayalden çıkarıp bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık. Şimdi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. 3.5 tonluk ay uzay aracının yüzde 80 üzerinde yerliliğe sahip olması bizim için gurur kaynağı.

Günümüzde uzayda var olmak için uydu üretmek yetmez uzaya erişebilmek de gerekir.

SOMALİ'YE UZAY LİMANI

Bu nedenle Milli uzay programımıza uzaya erişim ve uzay liman hedefini koyduk. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanı için çalışmalarımızı başlattık. Projemiz ile uzaya erişimimizi geliştirmenin yanında Afrika kıtasının uzay ekosistemine katkı sağlayacağız. Uzay yarışı birkaç ülke arasındaki yarış olamaz. Böyle olmamalı. Uzay önden gidenin el koyduğu ganimet değildir. Uzayı silahlandırmak, Özellikle burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek tehlikelidir. Bunun son dönemde yaygınlaştığını görüyor ve doğru bulmuyoruz.

Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, uluslararası kuruluşların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir. Antalya deklarasyonunu imzalayan dostlara teşekkür ediyorum.

TEKNOFEST UMUTLARIMIZI ARTIRDI

Türkiye'nin en büyük gücü genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimiz ile bilim insanlarımız ile girişimcilerimiz ile ve bunları aynı hedefte buluşturan siyasi irademiz ile hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü bunu Şanlıurfa'da gözlemleme imkanı bulduk. 81 ilden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali, gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı.

Pırıl pırıl gençlerimiz pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler yarının astronotları, girişimcileri olacaklar. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü irade yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok yolumuz var.