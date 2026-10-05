İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvuran ve mahkemenin üç ay geçici mühlet verdiği Sir Tekstil'e mahkemeden şok karar geldi. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Eylül’deki duruşmada konkordato talebinin reddedilmesine, geçici mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesinden doğan firmanın Gaziemir'deki tesislerinde 400'ün üzerinde işçi çalışıyor. Ali Duran’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu hazır giyim şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 Temmuz 2026 tarihi itibariyle üç ay geçici mühlet vermişti.

Sir Hazır Giyim’de çalışan işçiler, yaklaşık üç aydır maaş ve mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta fabrika önünde eylem yapmıştı. Çalışanlar, fabrikanın kapalı olduğunu ve kendilerine bilgi verecek yetkili bulamadıklarını belirtmişti.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO İLAN ETTİ

Gaziemir’deki 9 bin metrekarelik tesislerinde erkek ceket ve pantolon üretim tesisleri olan Sir Hazır Giyim Tekstil ve üreticisi Kostüm Giyim, 2018 yılında da konkordato ilan etmişti. 1967 yılında İzmir’de küçük bir terzi atölyesinde üretime başlayan firma, büyüyerek yıllarca Türkiye’nin en önde gelen erkek giyim firmalarına ve yurt dışındaki seçkin markalara üretim yapan bir kuruluş haline geldi. Sir Hazır Giyim, Avrupa’da ve Orta Doğu’da çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. Şirkette 400’ün üzerinde personel çalışıyor.