Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı!

ABD'de Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Üst Yöneticisi (CEO) William Daroff, ABD'de "progresif savaşın" son dönemde İsrail'den uzaklaşarak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarına odaklandığını ve bunun İsrail'e ABD'lilerle yeniden etkileşime geçmek için "fırsat sunduğunu" savundu.

The Times of Israel gazetesi bünyesindeki podcast programına konuk olan Daroff, ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daroff, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dair basında ve sosyal medyada yer alan görsellerin insanların aklına kazındığına dikkati çekti.

Son dönemde sosyal medya platformu TikTok'ta, Gazze'ye yönelik paylaşımların azaldığını söyleyen Daroff, ABD'de dikkatin ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonlarına yöneldiğine işaret etti.

Daroff, "Amerikan progresif savaşı şu anda ICE'a odaklı, İsrail'e odaklı değil." dedi.

William Daroff, "Bence bu da bize, bu nispeten sakin ortamda sadece Amerikalı Yahudilerle değil tüm Amerika ile etkileşimimizi baştan alma ve yeniden bağlantı kurmaya çalışma fırsatı veriyor." dedi

Daroff, kendilerini İsrail'den ayrı tutmaya çalışan Yahudileri "henüz kaybetmediklerini" öne sürdü.

Bu kişilerin sadece çoğunlukla eğitimsiz olduğunu ve İsrail'de farklı fikirlerin barınabildiğini görmeleri gerektiğini savunan Daroff, genç Yahudiler arasında siyonizmden uzaklaşma eğiliminin de "akran baskısı" olduğunu iddia etti.

Daroff, "Bir Yahudi olarak kokteyl partisindeler ve Al Jazeera ile diğer yerlerdeki bu görüntülerle ilişkilendirilmek istemiyorlar. Kokteyl partisindeki sohbetler İsrail'den uzaklaşıp ICE'tan, seçimlerden veya başka konulardan açılmaya başladığında bu tür bir karşı baskı olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.