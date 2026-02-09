  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma! Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyareti Orta Doğu'da yeni güvenlik ekseni arayışı Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi! Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor? Terörist İsrail yine çocuk öldürdü ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor! FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının sekizinci duruşması: Tutuksuz sanıkların savunmalarına başlandı
Dünya Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi!
Dünya

Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi!

İsrail merkezli Jarusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail ABD'ye katılımı olmadan İran'a saldırabileceğini bildirdi.

ABD ile İran arasında 6 Şubat'ta Umman'da başlayan yeni dolaylı müzakerelerin gölgesinde İsrail medyasından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre; Tel Aviv yönetimi, gerekirse ABD'nin katılımı olmadan İran'a tek taraflı saldırı düzenleyebileceklerini Washington'a iletti.

İsrail'in askeri ve siyasi liderliğinden bir kaynak, "ABD'lilere, İran belirlediğimiz balistik füze kırmızı çizgisini aşarsa tek başımıza saldıracağımızı söyledik" dedi.

Kaynak, şu anda acil bir saldırı için şartların incelenmediğini, ancak durumun yakından takip edildiğini vurguladı.

Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı temsilcilerinin söz konusu bilgiyi geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine ilettiğini aktardı. The Jerusalem Post, İsrail yetkililerinin endişesinin, ABD İran'a saldırmaya karar verse bile bunun sınırlı bir operasyon olacağı yönünde olduğunu ve bunun mevcut İsrail hükümetinin pozisyonuyla çeliştiğini vurguladı.

UMMAN'DA MÜZAKERELER YAPILMIŞTI

İranlı ve ABD'li heyetler, Tahran'ın nükleer programını görüşmek üzere 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'a gelmişti. Dolaylı müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Tahran ve Washington'un İran nükleer programı konusunda çok ciddi görüşmeler yaptığını ve diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı. Hamad Al-Busaidi, ABD ve İranlı heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.

ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor?
ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor?

Dünya

ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor?

İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"
İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"

Dünya

İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

eyüp

ABD DESİN BEN YOKUM İSRAİL TEK BAŞINA GÜCÜ YETİYOR İSE GELSİN ARKASINA AB YİDE ALSIIN FARK ETMEZ İRAN İŞİ BAŞTAN YANLIŞ TUTTU ERMENİSTAN İLE EL ELE İSRAİL İLE EL ELE BİZ BİLİYORUZ ASFAHAN YAHUDİSİ İRANI YÖNETEN EKONOMİ YÖNDE BİZDEKİ TÜSİAD CILAR GİBİ HER TÜRLÜ YAMUKLUĞU YAPARLAR ÜLKESİNE İSRAİLİN HATIRI İÇİN
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23