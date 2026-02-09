Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi!

ABD ile İran arasında 6 Şubat'ta Umman'da başlayan yeni dolaylı müzakerelerin gölgesinde İsrail medyasından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre; Tel Aviv yönetimi, gerekirse ABD'nin katılımı olmadan İran'a tek taraflı saldırı düzenleyebileceklerini Washington'a iletti.

İsrail'in askeri ve siyasi liderliğinden bir kaynak, "ABD'lilere, İran belirlediğimiz balistik füze kırmızı çizgisini aşarsa tek başımıza saldıracağımızı söyledik" dedi.

Kaynak, şu anda acil bir saldırı için şartların incelenmediğini, ancak durumun yakından takip edildiğini vurguladı.

Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı temsilcilerinin söz konusu bilgiyi geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine ilettiğini aktardı. The Jerusalem Post, İsrail yetkililerinin endişesinin, ABD İran'a saldırmaya karar verse bile bunun sınırlı bir operasyon olacağı yönünde olduğunu ve bunun mevcut İsrail hükümetinin pozisyonuyla çeliştiğini vurguladı.

UMMAN'DA MÜZAKERELER YAPILMIŞTI

İranlı ve ABD'li heyetler, Tahran'ın nükleer programını görüşmek üzere 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'a gelmişti. Dolaylı müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Tahran ve Washington'un İran nükleer programı konusunda çok ciddi görüşmeler yaptığını ve diyaloğun devam edeceğini açıklamıştı. Hamad Al-Busaidi, ABD ve İranlı heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.