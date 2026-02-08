İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın paylaştığı ses kayıtları, İBB’deki kirli çarkları bir kez daha gözler önüne serdi.

"İstanbul Kazanacak Ama Bizim Kasaya Ne Girecek?"

İstanbul için dev projeler hazırlayan Alman yatırımcılarla görüşmek için önce 5 milyon euro rüşvet aldığı iddia edilen İmamoğlu’nun, görüşme esnasındaki skandal ifadeleri pes dedirtti.

Projeyi dinleyen İmamoğlu’nun, "Bu proje ile İstanbul kazanacak ama bizim kasaya ne girecek?" sorusuna Alman iş insanlarından tokat gibi bir cevap geldi: "Sizin danışmanınıza zaten 5 milyon euro ödedik!"

İşte Rüşvetin Belgesi!

Alman iş insanlarının, görüşmeyi resmileştirmek amacıyla kayda aldıkları ses kayıtları, projenin hayata geçmemesi üzerine medyaya sızdırıldı. Ses kayıtlarında İmamoğlu ve Alman yatırımcılar arasındaki rüşvet pazarlığı net bir şekilde duyuluyor.

Tamar Tanrıyar tarafından yayınlanan bu kayıtlar, "rüşvetin belgesi" olarak nitelendirilirken, İmamoğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Tamar Tanrıyar videonun altına şu notu düştü;

FENA YAKALANDIN EKREM İMAMOĞLU! HANİ RÜŞVETİN DELİLİ OLMAZDI!..

AL SANA KABAK GİBİ KANIT! VE CASUSLUK ŞÜPHESİ! İŞTE EKREM’İN KASEDİ! RÜŞVETİN KANITI,

EKREM İMAMOĞLU’NUN BİZZAT KENDİ SESİYLE BU VİDEO’DA… HADİ ŞİMDİ ÇIKIN DA İNKAR EDİN, MONTAJ V.S DEYİN BAKALIM!..

Alman iş insanlarıyla tercüman vasıtasıyla yaptığı toplantının ses kaydı ve nasıl 5 milyon EURO’nun cebe indirildiğini dinleyeceksiniz. Hem de İstanbul halkının, Ekrem İmamoğlu’nun hiç umurunda olmadığını da göreceksiniz! Var mı bu habere çamur atacak bir yiğit?.. İnkar bülbülü Özgür Özel, bence atla hemen Silivri’ye git ve önce Ekrem’e sor, dinle… Çünkü sen o toplantıda yoktun!.. Yani bir şey bilmeden, her zaman yaptığın gibi inkar etmeye kalkarsan, sonrasında büyük çuvallarsın! İşin içerisinde bir de casusluk olayı da var!.. Yine yılın haberi olmaya aday, delilli haberim ve tüm detaylar video’da… TAMAR TANRIYAR

Tamamını Siber Haber TV'den izleyebilirsiniz.

Tanrıyar'ın videosu bir kaç saat içinde en çok izlenenler arasında girdi. Binlerce yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...