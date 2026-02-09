Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 7 Şubat’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla gözaltına alınan Bektaş Kamburoğlu’nun emniyet ifadesi tamamlandı. Yolsuzluk tutuklusu CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllardır yakın korumalığını yapan Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorgusunda Kamburoğlu’na, "örgüt üyeliği" iddiasının yanı sıra bazı isimlerle olan uzun süreli HTS (telefon trafiği) kayıtları, baz bilgileri ve evinde bulunan mektuplar soruldu. Suçlamaları reddeden Kamburoğlu, yaklaşık 12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yaptığını hatırlatarak, "Herhangi bir suç örgütüne üye değilim" dedi ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Görevi gereği çok sayıda kişiyle aynı ortamda bulunmasının doğal bir sonuç olduğunu vurguladı.

Soruşturma kapsamında Kamburoğlu’na; Murat Ongun, Seza Büyükçulha, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin ve Emrah Bağdatlı gibi isimleri tanıyıp tanımadığı soruldu. Bu kişilerin bir kısmını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veya belediye çevresinden tanıdığını belirten Kamburoğlu, aralarında herhangi bir hiyerarşik veya suç içeren ilişki bulunmadığını kaydetti.

Dosyada yer alan ve "suç delili" olarak sunulan HTS analizleri ile ortak baz kayıtlarına dair savunma yapan Kamburoğlu, bu durumun profesyonel faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti. İmamoğlu’nun programları nedeniyle Türkiye’nin pek çok ilinde ve kalabalık ortamlarda bulunduğunu söyleyen Kamburoğlu, baz çakışmalarının koruma görevinin bir parçası olduğunu dile getirdi.