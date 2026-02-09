  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Gündem Bartın'dan acı haber! Polis memuru vefat etti
Gündem

Bartın'dan acı haber! Polis memuru vefat etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bartın'dan acı haber! Polis memuru vefat etti

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden polis memuru Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobilin, karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışması üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ağır yaralanan ve kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kızıl ile diğer sürücü Recep D, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Kızıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıllık izinde olduğu ve 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenilen polis memuru Kızıl'ın Bartın Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı bildirildi.

Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı

Yerel

Ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı: 2 yaralı

Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da feci kaza: 30 kişi öldü!
Nijerya'da feci kaza: 30 kişi öldü!

Dünya

Nijerya'da feci kaza: 30 kişi öldü!

Kars'ta zincirleme kaza
Kars'ta zincirleme kaza

Gündem

Kars'ta zincirleme kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23