Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi!

Geçtiğimiz yıl, TSK’den uzaklaştırılan disiplinsiz teğmenlerden bazıları Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediye’sinde işe alınırken, Bel-Pa, Anket, Buğsaş, Bel-Taş, ANFA Güvenlik gibi pek çok belediye iştirakinin genel müdürünün asker kökenli olması dikkat çekiyor.

DİĞER GÖREVLERE DE ASKER KÖKENLİ İSİMLER DÜŞÜNÜYOR

Çevre Koruma, Zabıta, Destek Hizmetleri Daire Başkanlarının da asker kökenli olduğu ABB’de, Mansur Yavaş’ın yakında Bel-Plas ve Halk Ekmek’in başına da emekli asker getirmek üzere çalışma yaptığına ilişkin kulisler dolaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Evren Öz’ün ise yaklaşık bir ay önce görevden alındığı, hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği belirtiliyor.