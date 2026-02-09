CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti

İzmir’in kalbi Buca, CHP’li belediye yönetiminin vurdumduymazlığı yüzünden bir kez daha kaosun eşiğine geldi. Geçtiğimiz dönemde belediye işçileri haklarını aramak için grev yapıp sokakları çöp dağları sararken, Buca Belediye Başkanı’nın Tayland’ın lüks tatil cenneti Phuket Adası’nda keyif sürdüğü skandalı henüz hafızalardan silinmemişken; Buca’da tarih tekerrür etti. İşçiler bir kez daha grev kararı alarak iş bırakırken, Buca halkı "Başkan yine hangi adaya kaçacak?" sorusunu sormaya başladı.

Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bugün iş bıraktı. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, daha önce verilen ödeme tarihinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilerek, tüm birimlerde süresiz iş bırakma eyleminin bugün itibarıyla başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Buca Belediyesi işçilerinin ekonomik olarak dayanma gücünün kalmadığına dikkat çekilerek, borç yükü altında ezilen emekçilerin işe gidip gelmek için dahi yol parası bulmakta zorlandığı ifade edildi. Yaşanan sürecin sorumluluğunun sendika olmadığı da özellikle vurgulandı.

Enflasyon karşısında ezilen ve emeğinin karşılığını alamayan Buca Belediyesi işçileri, taleplerine kulak tıkayan CHP’li yönetime karşı yeniden meydanlara indi. Sokakların çöple dolmaya başladığı ilçede halk koku ve kirlilikle boğuşurken, akıllara hemen o meşhur Phuket tatili geldi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda yükselen "İşçi greve, başkan Phuket’e" sloganları, CHP’li belediyecilik anlayışının halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha tescilledi. Vatandaşlar, "Biz pislik içinde yaşarken başkanın egzotik adalarda güneşlenmesi reva mı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

BUGÜN BUCA BELEDİYESİ’NDE TÜM BİRİMLERDE İŞ BIRAKMA

DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube, bugün sabah mesai başlangıcı itibarıyla Buca Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerde, ayrım gözetilmeksizin iş bırakma eylemine geçildiğini açıkladı. Eylem kapsamında saat 08.30’da tüm üyelerin Buca Belediyesi ana binasında kart basımı yaparak eyleme katıldığı bildirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde vardiyalı çalışan personel için vardiya saatlerine ilişkin düzenleme yapılırken, anaokullarında görev yapan öğretmenlerin de saat 08.30’da ana bina önünde hazır bulunduğu aktarıldı. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler şantiyelerinde çalışan işçilerin de ana binada kart bastığı belirtildi.

Ana bina içerisinde görev yapan tahakkuk ve vergi toplama birimlerinde çalışanların çalışmadığı, veterinerlik hizmetlerinde ise yalnızca acil müdahale ekiplerinin görev başında kaldığı ifade edildi. Çay ocaklarında görev yapan personelin kart bastıktan sonra beklediği, çay demleme ve temizlik yapılmadığı kaydedildi.