Erman Toroğlu hakkında flaş soruşturma!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalar nedeniyle, TCK 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla resmen soruşturma başlatıldı.
Şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, katıldığı programdaki iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların doğruluğunu bilmediğini beyan etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.