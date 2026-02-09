  • İSTANBUL
TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme
Gündem

TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme

TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik istismar davasında mahkeme, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Adli kontrol talebiyle tahliye kararı

Kararda, sanıkların tutukluluk süresi ve kaçma şüpheleri bulunmadığı belirtildi. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi. TBMM lokantasındaki cinsel taciz olayına bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü 2. duruşmasındaki ara kararında 4'ü tutuklu 5 sanığın, yeterli delillerin toplanmasına ve sabit ikametgahta oturmaları gerekçesiyle yurtdışı yasağı adli kontrol talebiyle tahliyelerine karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı.

Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

 

Ne olmuştu?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

