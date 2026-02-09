  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail bayrağını paspas yaptı! İçimizdeki İsrail sevdalılarını rahatsız etti. Başörtüsüne küfrün asıl sebebi bu mu? "Şeytan Adası"nda asitli dehşet: Epstein binlerce litre sülfürik asit sipariş etmiş! Belgeler Epstein arşivinden çıktı 'Sarı Şeytan' bu kez haklı: 'Cennete gideceğimden emin değilim' Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik Tarımın anavatanı 470 milyonluk ortadoğu kendi ekmeğini yapamıyor! Suriye ile Türkiye acil kodu ile birleşmelidir 25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’
Gündem CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Süleyman Soylu belgeleri yayınladı
Gündem

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Süleyman Soylu belgeleri yayınladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Süleyman Soylu belgeleri yayınladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın iddiası elinde patladı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddialara belgeleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "casusluk" iddianamesiyle ilgili olduğunu iddia ettiği bir belge paylaştı.

Söz konusu belgede eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası olduğunu ileri sürdü.

Karabat, “Sözde casusluk iddianamesi tel tel dökülüyor, iddianame, diğer kumpas davaları gibi hukuktan ve mantıktan yoksundur” diye yazdı.

Süleyman Soylu’dan söz konusu iddialara belgeleriyle cevap geldi.

 

 

X hesabından açıklama yapan Soylu şunları yazdı:

Özgür Karabat’a hitaben;

Siyaset bir gün biter. İlçe başkanlığı yaptığınız benim de ikamet ettiğim yerde yarın yüz yüze geliriz. Mahcubiyet olur.
Paylaştığınız sözde “casusluk delili çürütme” belgenizin var olan dava ile ilgisi sıfırdır. Daha öncede bunu iddia eden şimdilerde o görevde bulunmayan genç siyasetçi arkadaşınıza iyi niyetli bir tavsiyede bulunmuştum.
Ancak o gençti.

Lütfen; Siyaset; ülkeye ve millete lazım. Yalanlarla, manipülasyonlarla kirletilmesine müsaade etmeyelim.

 

 

Küfürbazlara dayanamadı, CHP’den istifayı bastı! Mesut Özarslan kimdir: Mansur Yavaş’ın prensi neden yol ayrımına geldi?
Küfürbazlara dayanamadı, CHP’den istifayı bastı! Mesut Özarslan kimdir: Mansur Yavaş’ın prensi neden yol ayrımına geldi?

Gündem

Küfürbazlara dayanamadı, CHP’den istifayı bastı! Mesut Özarslan kimdir: Mansur Yavaş’ın prensi neden yol ayrımına geldi?

Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde
Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde

Gündem

Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde

CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı
CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı

Gündem

CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23