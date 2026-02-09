CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Süleyman Soylu belgeleri yayınladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın iddiası elinde patladı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddialara belgeleriyle cevap verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "casusluk" iddianamesiyle ilgili olduğunu iddia ettiği bir belge paylaştı.
Söz konusu belgede eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası olduğunu ileri sürdü.
Karabat, “Sözde casusluk iddianamesi tel tel dökülüyor, iddianame, diğer kumpas davaları gibi hukuktan ve mantıktan yoksundur” diye yazdı.
Süleyman Soylu’dan söz konusu iddialara belgeleriyle cevap geldi.
X hesabından açıklama yapan Soylu şunları yazdı:
Özgür Karabat’a hitaben;
Siyaset bir gün biter. İlçe başkanlığı yaptığınız benim de ikamet ettiğim yerde yarın yüz yüze geliriz. Mahcubiyet olur.
Paylaştığınız sözde “casusluk delili çürütme” belgenizin var olan dava ile ilgisi sıfırdır. Daha öncede bunu iddia eden şimdilerde o görevde bulunmayan genç siyasetçi arkadaşınıza iyi niyetli bir tavsiyede bulunmuştum.
Ancak o gençti.
Lütfen; Siyaset; ülkeye ve millete lazım. Yalanlarla, manipülasyonlarla kirletilmesine müsaade etmeyelim.
Gündem
Küfürbazlara dayanamadı, CHP’den istifayı bastı! Mesut Özarslan kimdir: Mansur Yavaş’ın prensi neden yol ayrımına geldi?
Gündem
Özgür Özel’in partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP’li Bursa Belediyesi Siyonistlerin emrinde