Alplerde çığ alarmı: 13 kişi hayatını kaybetti

Yetkililerin aktardığına göre, İtalya’nın Alp ve Apenin bölgelerinde son günlerde yaşanan ölümlerin büyük bölümü çığlar nedeniyle meydana geldi. İtalya Alp Kurtarma Teşkilatı, hayatını kaybeden 13 kişiden 10’unun, zayıf kar tabakası üzerinde oluşan çığların altında kaldığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri, son fırtınaların ardından yağan taze karın ve rüzgarla taşınan kar kütlelerinin, dağlardaki kar yapısını son derece istikrarsız hale getirdiğini belirtti. Riskli koşulların, Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırları boyunca uzanan Alp hattının tamamında etkili olduğu ifade edildi.

'TEK BİR KAYAKÇI BİLE ÇIĞI TETİKLEYEBİLİR'

İtalya Alp Kurtarma Teşkilatı Sözcüsü Federico Catania, mevcut koşullarda en küçük bir yükün bile çığa neden olabileceğini söyledi. Catania, “Bu şartlar altında tek bir kayakçının geçişi ya da karın kendi ağırlığı bile çığı tetiklemek için yeterli olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, yaşanan çığ ölümlerinin tamamının bakımı yapılan ve sürekli denetlenen pistlerin dışında, kontrolsüz alanlarda meydana geldiğini aktardı. Açıklamada, Cortina d'Ampezzo ve Lombardiya’daki Olimpik tesislerde herhangi bir risk bulunmadığı, bu bölgelerin düzenli olarak izlendiği vurgulandı.

Kurtarma ekipleri, son haftalarda etkili olan yoğun kar yağışları sonrası kısa süreli iyi hava aralıklarının, doğa sporlarıyla ilgilenenleri dağlara yönlendirdiğini, bunun da kaza ve can kaybı sayısını artırdığını belirtti.

ÖLÜMLER FARKLI BÖLGELERDE MEYDANA GELDİ

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, hafta sonu Lombardiya’da iki, Trentino’da üç ve Güney Tirol’de bir kayakçı çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Ölenler arasında Marmolada Buzulu çevresinde farklı zamanlarda yaşanan iki ayrı çığda hayatını kaybeden kişiler de yer aldı.

Ölümler sadece kayakçılarla sınırlı kalmadı. Veneto’daki Monte Grappa’da ve Marche bölgesinde Apeninler boyunca yürüyüş yapan iki doğa yürüyüşçüsünün yanı sıra Valle d’Aosta’da bir buz tırmanışçısının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Aynı kurtarma teşkilatının, pazar günü Cortina d’Ampezzo’daki yarış sırasında düşen ABD’li kayakçı Lindsey Vonn’u helikopterle tahliye ettiği de bildirildi.

Yetkililer, pist dışına çıkan sporculara ve doğa yürüyüşçülerine çığ bültenlerini yakından takip etmeleri ve kar tabakası tamamen oturana kadar faaliyetlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.