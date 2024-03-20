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Siyaset Para kuleleri skandalında bir isim daha ifşa oldu! Apar topar izne ayrıldı...
Siyaset

Para kuleleri skandalında bir isim daha ifşa oldu! Apar topar izne ayrıldı...

Yeniakit Publisher
2024-03-20 18:04:00 - 2024-03-20 18:11:48
Para kuleleri skandalında bir isim daha ifşa oldu! Apar topar izne ayrıldı...

CHP’nin para kuleleri skandalında bir isim daha ifşa oldu. Oda da bulunan bir diğer şahsın CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıktı

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin tartışmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimler ifadeye çağırıldı. Başta CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş olmak üzere para destelerinin etrafında bulunan tüm isimlerin ifadeleri alındı.

Meğer Onur Öksel imiş!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandallar peş peşe geldi. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'Kandil uzlaşısına' imza atan CHP'de şimdi de 'para kuleleri' Türkiye'nin gündemine yerleşti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın bulunması CHP ve İBB'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.

Başta CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş olmak üzere para destelerinin etrafında bulunan tüm isimlerin ifadeleri alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak görüntülerde yer alan ismin de kimliği ortaya çıktı. Para sayıldığı esnada odada bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in, görüntüler ifşa olduktan sonra apar topar izne çıktığı öğrenildi.

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