Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı - Bursa'da düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu, koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti- Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birinci oldu



ANKARA (AA) - Para atletler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen Atletizm Kupası'nda şehitleri andı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti. Organizasyonda yarışan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birincilik elde ederken, 100 metre T44/63 kategorisinde ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını TBESF Arif Ümit Uztürk, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Toker ile Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din verdi. Müsabakalarda branşlarında birincilike elde eden atletler şöyle: Kadınlar:

100 metre:

T53/54 kategorisi: Zübeyde Süpürgeci

T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu

200 metre: T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu

400 metre: T53/54 kategorisi: Hamide Doğangün

Uzun atlama: T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu

Gülle atma: F41 kategorisi: Rabia Cirit



Erkekler: 100 metre:

T38 kategorisi: Enes Şahin

T44/63 kategorisi: Enes Tanrıkulu T52/53 kategorisi: Birol Kamar T45/46/47 kategorisi: Kerim Elyaz

400 metre:

T52/53 kategorisi: Birol Kamar T38/46/47 kategorisi: Nur Ahmet Akal

800 metre:

T53/54 kategorisi: Umut Çabuk



1500 metre:

T52 kategorisi: Ramazan Çuğlan T46/47 kategorisi: Tahir Erdemir



Uzun atlama: T38 kategorisi: Enes Şahin T46/47 kategorisi: Kerim Elyaz

Yüksek atlama:

T44/64 kategorisi: Tarık Taha Buyrukoğlu T63 kategorisi: Barış Telli T46 kategorisi: Gökhan Akın T47 kategorisi: Abdullah Ilgaz



Disk atma: F55 kategorisi: Fatih Batı



Gülle atma: F55 kategorisi: Fatih Batı F41 kategorisi: Ahmet Hazım Aydınoğlu F46 kategorisi: Hamza Doğan 4x100 karışık bayrak yarışı: Mehmet Tunç-Dilba Tanrıkulu-Enes Şahin-Zübeyde Süpürgeci



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