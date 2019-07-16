Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
- Bursa'da düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu, koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti- Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birinci oldu16 Temmuz 2019 Salı 12:29
ANKARA (AA) - Para atletler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen Atletizm Kupası'nda şehitleri andı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti.
Organizasyonda yarışan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birincilik elde ederken, 100 metre T44/63 kategorisinde ise üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalyalarını TBESF Arif Ümit Uztürk, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Toker ile Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din verdi.
Müsabakalarda branşlarında birincilike elde eden atletler şöyle:
Kadınlar:
100 metre:
T53/54 kategorisi: Zübeyde Süpürgeci
T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu
200 metre:
T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu
400 metre:
T53/54 kategorisi: Hamide Doğangün
Uzun atlama:
T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu
Gülle atma:
F41 kategorisi: Rabia Cirit
Erkekler:
100 metre:
T38 kategorisi: Enes Şahin
T44/63 kategorisi: Enes Tanrıkulu
T52/53 kategorisi: Birol Kamar
T45/46/47 kategorisi: Kerim Elyaz
400 metre:
T52/53 kategorisi: Birol Kamar
T38/46/47 kategorisi: Nur Ahmet Akal
800 metre:
T53/54 kategorisi: Umut Çabuk
1500 metre:
T52 kategorisi: Ramazan Çuğlan
T46/47 kategorisi: Tahir Erdemir
Uzun atlama:
T38 kategorisi: Enes Şahin
T46/47 kategorisi: Kerim Elyaz
Yüksek atlama:
T44/64 kategorisi: Tarık Taha Buyrukoğlu
T63 kategorisi: Barış Telli
T46 kategorisi: Gökhan Akın
T47 kategorisi: Abdullah Ilgaz
Disk atma:
F55 kategorisi: Fatih Batı
Gülle atma:
F55 kategorisi: Fatih Batı
F41 kategorisi: Ahmet Hazım Aydınoğlu
F46 kategorisi: Hamza Doğan
4x100 karışık bayrak yarışı: Mehmet Tunç-Dilba Tanrıkulu-Enes Şahin-Zübeyde Süpürgeci
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