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Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı

- Bursa'da düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu, koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti- Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birinci oldu

16 Temmuz 2019 Salı 12:29
Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı


ANKARA (AA) - Para atletler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen Atletizm Kupası'nda şehitleri andı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele etti.

Organizasyonda yarışan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, yüksek atlama T63 kategorisinde birincilik elde ederken, 100 metre T44/63 kategorisinde ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını TBESF Arif Ümit Uztürk, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Toker ile Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din verdi.

Müsabakalarda branşlarında birincilike elde eden atletler şöyle:

Kadınlar:

100 metre:

T53/54 kategorisi: Zübeyde Süpürgeci

T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu


200 metre:

T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu


400 metre:

T53/54 kategorisi: Hamide Doğangün


Uzun atlama:

T45/46/47 kategorisi: Dilba Tanrıkulu


Gülle atma:

F41 kategorisi: Rabia Cirit

Erkekler:

100 metre:

T38 kategorisi: Enes Şahin

T44/63 kategorisi: Enes Tanrıkulu

T52/53 kategorisi: Birol Kamar

T45/46/47 kategorisi: Kerim Elyaz


400 metre:

T52/53 kategorisi: Birol Kamar

T38/46/47 kategorisi: Nur Ahmet Akal


800 metre:

T53/54 kategorisi: Umut Çabuk


1500 metre:

T52 kategorisi: Ramazan Çuğlan

T46/47 kategorisi: Tahir Erdemir


Uzun atlama:

T38 kategorisi: Enes Şahin

T46/47 kategorisi: Kerim Elyaz


Yüksek atlama:

T44/64 kategorisi: Tarık Taha Buyrukoğlu

T63 kategorisi: Barış Telli

T46 kategorisi: Gökhan Akın

T47 kategorisi: Abdullah Ilgaz

Disk atma:

F55 kategorisi: Fatih Batı


Gülle atma:

F55 kategorisi: Fatih Batı

F41 kategorisi: Ahmet Hazım Aydınoğlu

F46 kategorisi: Hamza Doğan

4x100 karışık bayrak yarışı: Mehmet Tunç-Dilba Tanrıkulu-Enes Şahin-Zübeyde Süpürgeci


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:29
  1. 15 Temmuz
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Atletizm
  4. Barış Telli
  5. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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