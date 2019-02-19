Para atıcılıkta 2020 Paralimpik Oyunları'na ikinci kota - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tüfekte altın madalya kazanan milli sporcu Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti



ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Çağla Atakal, Türkiye'ye ikinci olimpiyat kotasını altın madalyayla getirdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 metre havalı tüfekte yarışan Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Milli sporcu, böylece para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. 25 metre tabancada milli sporcu Murat Oğuz, 2020 Paralimpik Oyunları'na kota alan ilk sporcu olmuştu.

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