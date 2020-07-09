Papiss Demba Cisse kimdir kaç yaşındadır? Cisse hangi takıma transfer oluyor?

Papiss Demba Cissé (d. 3 Haziran 1985, Dakar), Senegalli futbolcudur. İlk kez 2009 yılında Senegal millî takımı formasını giyen Cissé, Senegal'in 2012 ve 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında yer almıştır. 34 kez Senegal millî takımı formasını giyen Cissé bu maçlarda 15 gol atmış ve 5 de asist üretmiştir. 9 Ekim 2010 tarihinde Dakar da oynana 2012 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mauritius karşısında millî takımdaki ve uluslararası maçlardaki ilk Hat trickini yapmıştır.

Müslüman olan Cissé, maçlarda attığı goller sonrasında gol sevincini sık sık secde ederek kutlamaktadır. Demba Ba ile birlikte oynadığı sezonda da sık sık secde ederek gol sevincini kutlayan Ciss, Newcastle United'ın formalarındaki bahis şirketlerinin reklamları konusunda hassaslığını ifade etmekten çekinmedi. Cissé, formalarındaki bahis şirketlerinin reklamları olması sebebi ile dini inançlarının zarar görmesini istemediğini açıkladı. Newcastle’da parklarda futbol oynayan küçük çocuklar gol sonrası Ba ve Cissé’nın gol sevincini taklit ederek anlamını bilmeseler de secdeye varmışlardır.

Hangi takıma transfer oluyor?

Yeni sezonda kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş arayışlarda sona yaklaştı. Burak Yılmaz'ın yanına bir isim daha transfer etmek isteyen siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi ile görüşüyor. Alanyaspor'un Senegalli santrforu Papiss Demba Cisse, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye çok yakın.