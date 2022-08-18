Papaz, istediği kol saatini almayan cemaati azarladı: 'Paranız nasıl yetmez?'

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de bir papazın, cemaati istediği kol saatini almadıkları için azarladığı videosu sosyal medyada gündem oldu.

Kansas City'de yaşayan papaz Carlton Funderburke, yayılan videoya göre 'Tanrı'nın çobanlarını yüceltmek' konulu vaazında, bir yıl önce istediği Movado marka saati almadıkları gerekçesiyle cemaate öfkelendi.

'McDonald's'a harcadığınız paraya değmiyor muyum?'

Funderburke, "Bakın, beni yücelttiğiniz için hâlâ fakir, meteliksiz ve bezgin durumda olduğunuzu biliyorum. McDonald's'a, Red Lobster'a harcadığınız paraya değmiyor muyum? St. Johns'tan aldığınız trikolara değmiyor muyum? Paranız nasıl yetmez?" ifadelerini kullandı.

'Bakın hala elim boş'

Papaz, "Bana bir Movado saat alabilirsiniz ve hepiniz biliyorsunuz ki geçen yıl bir tane istemiştim. Şimdi ağustos ayındayız, bakın hala elim boş. Hiçbiriniz tek söz söylemediniz, bırakın kapıyı kapatayım da kıymete değmeyen oğullarım ve kızlarımla konuşayım" dedi.