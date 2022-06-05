Eğer sizler de saçlarınıza kimyasal ürünleri kullanmaktan bıktıysanız ve saçlarınıza zarar vermeden istediğiniz açık renge sahip olmasını istiyorsanız bu tarifmiz size göre. Bugün sizlere papatya suyu ile saç rengi açma için çeşitli bilgiler…

Öncelikle papatya suyunu tercih etmemizin başlıca sebeplerinden birini de kimyasal yerine doğal olmasıdır. Papatya suyu saç rengimizi açtığı gibi aynı zamanda saçlarımızı da besler ve bununla yetinmeyip kepek oluşumunu da engeller. Bu yüzden geçmişten bugüne kadar kullanılan ve herkes tarafından fazlasıyla sevilen bir yöntem olarak hala devam etmektedir.

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Papatya Suyu ile Saç Rengi Açma

Papatya suyu tarifini bütün saçınıza uygulamadan önce bir tutamına uygularsanız sonucun ne olacağını görürsünüz ve ona göre önlem alırsınız. Bazı saçlarda fazla açılma olurken bazılarında ise tam etki etmediği için iki ölçü ile uygulanması gerekebiliyor.

Aktardan yaklaşık bir avuç kadar kuru papatya alıyoruz ve saçlarımız kısa ise 2 bardak sıcak su, saçlarımızın uzun ise 4 bardak sıcak su ile kaynatıyoruz Papatyalarımız kaynayıp renklerini saldıktan sonra suyunu süzüp 10 dakika kadar soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan papatya suyumuzu temiz ve hafif nemli saçımıza sprey yardımı ile yada elimiz ile güzelce yediriyoruz. Saçlarımız kuruduktan sonra papatya suyunun renk açıcı etkisi göz ile görülür hale gelecektir. Daha çok açılsın isterseniz belirli aralıklar ile 3 veya 4 kez tekrarlamanız gerekmektedir.

Papatya suyu saçın rengini ne kadar açar?

Papatya suyu saç açma konusunda etkilidir fakat büyük değişimler göstermez. Bitkisel bir ürün olduğu için kendi saç renginizde 1 veya 2 ton açık rengi elde edebilirsiniz.

Poşet papatya çayı ile saç açılır mı?

Bu yöntem belki de en bilinen doğal saç rengi açma işlemidir. Aktardan kurutulmuş papatya alın. Bir avuç papatyayı 4 su bardağı su ile kaynatın ve yaklaşık 15 dakika kadar demlendirin. Demlenme işleminin ardından papatyaları suyun içinden alabilirsiniz ama kalmasının da bir zararı olmayacaktır.