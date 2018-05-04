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Papatya ile gözaltındaki morluklarınızı tedavi edin

Yazın simgesi olan, alternatif tıp alanında antiseptik özelliği ile yaraları iyileştirmesi için de yaygın olarak kullanılan papatyanın cilde nasıl faydaları olduğunu bilmek ister misiniz?

04 Mayıs 2018 Cuma 21:01
Papatya ile gözaltındaki morluklarınızı tedavi edin

Papatya suyu, sabunu ve çayı cildi güzelleştirmek için kullanılır. Gece yatmadan önce içilen bir bardak papatya çayı hem daha rahat uyumaya yardımcı olur hem de cildi tazeleyerek daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.

Cilt lekeleri, güneş yanıkları, gözaltındaki morluklar papatya çayı ile tedavi edilebilir. Bunun için şişmiş olan gözaltlarına iki demlenmiş çay poşeti ile kompres yapılır. Kalan papatya çayı da yüzde tonik olarak uygulanabilir. Bu işlem yüzün tazelenmesini ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Papatya antiseptik özelliği ile sivilce, yara ve morlukların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Cildi ölü hücrelerden temizler. Cilt renginin açılması için de papatya sıklıkla tercih edilen doğal alternatiflerdendir. Beyazlatıcı kremlere göre daha ekonomik, doğal ve zararsızdır.

BEYAZLATICI PAPATYA MASKESİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı papatya

2 çay bardağı su

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı gül suyu

Hazırlanışı

Su kaynatıldıktan hemen sonra papatyalar içine atılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra papatyalar süzülür. Papatya suyu soğuyunca içine bal ilave edilip karıştırılır. Elde edilen maske yüze ve boyna sürülür. 25 dakika beklendikten sonra ılık su ile cilt yıkanır ve gül suyu ile silinir. Renk eşitsizliklerine karşı çok etkili olan bu maske, düzenli kullanıldığında cildi bir kaç ton açabilir.

SİYAH NOKTALAR İÇİN PAPATYA MASKESİ

Malzemeler

2 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya

3 çay bardağı su

1 yemek kaşığı nemlendirici krem

1 yemek kaşığı gül suyu

Hazırlanışı

3 çay bardağı su ile papatyalar kaynatılır ve çay gibi demlenir. Soğuduktan sonra içine krem ilave edilerek iyice karıştırılır ve cilde masaj yaparak sürülür. 20 dakika kadar bekledikten sonra yıkanır. Gül suyu ile silinir. On günde bir uygulanabilecek bu maske cildi temizleyerek siyah noktalardan arındırır.

Papatyanın faydaları oldukça fazla olmasına rağmen aşırı tüketimi zararlıdır. Özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin tüketmeden önce doktorlarına başvurmaları tavsiye edilir.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:01
  1. bitkisel hayat
  2. papatya
  3. cilt sağlığı

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