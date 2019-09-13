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Papatya çayı sırt ağrısına faydalı mı? Sırt ağrısına çözüm nedir?Sırt ağrısı nasıl geçer? Ağrınız çözümsüz değil

Sırt ağrıları yaşam kalitemizi düşürür. Hatalı oturuş, yorgunluk veyanlış yatak seçimi neticesinde ortaya çıkansırt ağrılarına birçoğunuz çözüm aramaktadır.

13 Eylül 2019 Cuma 18:25
Papatya çayı sırt ağrısına faydalı mı? Sırt ağrısına çözüm nedir?Sırt ağrısı nasıl geçer? Ağrınız çözümsüz değil

Sırt ağrılarınızı dindirmek için bir çok yöntem bulunmaya çalışılmaktadır. Peki yaşam kalitemizi büyük ölçüde etkileyen sırt ağrıları nasıl geçer? Sırt ağrısına ne faydalıdır? İşte sizlere sırt ağrısını gidermenin yolları ve sırt ağrısına iyi gelecek besinler...

çoğu insanda meydana gelen sırt ağrıları günlük hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Günlük yorgunluklar, duruş şekli oturuş bozuklukları ve yanlış yatak seçimi gibi nedenlerden dolayı herkesin başına gelen sırt ağrısına kolay yöntemlerle çözümler bulunmakatadır. Peki, sırt ağrısına ne faydalıdır? Sırt ağrısı nasıl giderilir? İşte cevabı...

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sırt ağrısı günümüzde en çok yaşanan sağlık sorunlarındadir. İş ve özel hayatımızı da etkileyen bu ağrılar çoğunlukla geçici olsa da, bazı durumlarda haftalarca, aylarca hatta yıllarca devam edebiliyor. Bu tür durumlarda hekime başvurmak dışında, evde yapabileceğiniz basit yöntemlerle ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

SIRT AĞRISININ NEDENLERİ

Sırt ağrısının sebepleri genelde hareketsizlikten ve masa başı çalışmaktan kaynaklanır. Çoğunlukla ağrılar hafif ağrı şekilinde olabileceği gibi, yanma, uyuşma, boyun tutulması, bel ve kalçalara kadar uzanan sızı şeklinde de görülebilir.

İŞTE SIRT AĞRISININ NEDENLERİ:

-Hareket eksikliği ve masa başında çalışma
-Ani hareketler
-Soğuk algınlığı ve kas spazmı geçirme
-Ağır yük kaldırmak
-Duygusal stres
-Aşırı kilolar
-Yanlış şekilde oturma
-Soğuğa maruz kalma
-Kalp hastalıkları
-Sindirim sistemi hastalıkları
-Kemik erimesi
-Böbrek enfeksiyonu
-Sırt bölgesindeki fıtıklar
-Gebelik
-Ağır sırt çantaları taşımak

EPSOM TUZU

İngiliz tuzu olarak bilinen epsom tuzunun bilimsel adı magnezyum sülfattır. Bir çok alanda kullanılan epsom tuzunun sırt ağrıları tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir. Bu tuz yardımı ile stres ve gerginlik nedeni ile yaşanan sırt ağrılarından kurtulabilirsiniz. Banyo sonrası, bir kovaya ılık su doldurun ve içine 2 su bardağı epsom tuzu ilave edin ve karıştırarak eritin. Bu suyu ensenizden aşağı yavaş yavaş dökün. Bunu haftada 2 defa uygulayın. Diğer çözüm ise; 10 bardak sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı epsom tuzu ilave edin ve karıştırın. Hazırladığınız bu suyun içine temiz bir havlu koyun ve sıkarak ağrıyan bölgeye yerleştirin. Havlu soğudukça bu işlemi tekrar edin.

SOĞUK KOMPRESS

Buzluktan aldığınız buz küplerini, temiz bir beze sararak sırt ağrılarınızı geçirebilirsiniz.
Burada önemli ve dikkat edilmesi gereken 10-15 dakikayı geçmeyecek şekilde uygulamak ve ara vererek işlemi tekrarlamak.

SIVI TÜKETİMİ

Vücutta oluşan sıvı kaybı, ağrıların nedeni olabilir. Bunun için günde 1 buçuk 2 litre su tüketmeliyiz

ZERDEÇAL

Hindistan mutfağında önemli bir yere sahip olan zerdeçal, vücuttaki iltihaplanma ve ödemin
atılmasında en faydalı yardımcılardan biridir. İçerisinde bulunan curcumin,iltihap
önleyici olan tabii bir antioksidandır. 2 yemek kaşığı ılık sütün içerisine 2 yemek kaşığı toz zerdaçal ve 1 yemek kaşığı doğal süzme bal ilave edilip karıştırarak macun haline getirin. macunu sırt ağrılarınıza 10 dakikalık masajlar şeklinde uygulayın.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı da sırt ağrılarınızdan kurtulmanızda önemli bir rol oynar. Hergün 1 bardak papatya çayı
Tüketerek vücudunuzdaki ağrı, halsizlik ve yorgunluk hissinden kurtulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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