  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Hükümete çileden çıkaran talep: Dolar kuru 30 liraya yükseltilmeli

Kaya Çilingiroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Gezi Parkı olaylarında eleştirmiştim ama...

İngiltere Maliye Bakanı Hunt kararı açıkladı: Dev büyüme oranı için alacağı o artırma planı!

EYT için merakla beklenen duyuruyu az önce Türkiye'ye yapıldı! O tarihe dikkat

Türkiye'den dev altın hamlesi! Erdoğan Söğüt Altın Madeni'ni açtı

Eleştirmek kırmızı çizgiymiş! Cem Vakfı'nda CHP kavgası

‘İlkokul çocuklarına bile sorsan…’ Süheyl Batum’a okkalı gönderme

İmamoğlu İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacak İşte kulislerde konuşulan 3 aşamalı senaryo...

İngiliz devinden Türkiye duyurusu: Bu kararı almak zorunda kaldık
Gündem Papa'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok iyi işler yaptılar
Gündem

Papa'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok iyi işler yaptılar

Papa Franciscus Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünden övgüyle bahsetti. Franciscus, "Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 19:23:00 -
Papa'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok iyi işler yaptılar

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus AP haber ajansına verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arabulucu rolüne övgü

Franciscus, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları konusunda iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Deniz trafiğinin tahıl ihracatına açılması bu sayede gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'daki Karadeniz limanlarına uyguladığı aylar süren blokajın ardından iki ülke arasında yaz aylarında tahıl ihracatı anlaşması imzalandı. Bu süreç Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda yürütüldü" ifadelerini kullandı.

"Türkler çok iyi işler yaptılar"

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimi çabalarına da değinen Franciscus, "Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye teşekkür

Franciscus, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin göstermiş olduğu çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk makamlarına şükranlarını iletmesini istedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması

Mayıs ayında başlayan müzakereler sonucunda, Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM ile 22 Temmuz’da ayrı ayrı anlaşmalar imzalamış ve Karadeniz’de oluşturulan koridor üzerinden tahıl ihracatı başlamıştı Tahıl koridoru anlaşması tüm dünya basınında konuşulmuş ve "Türkiye'nin diplomatik zaferi" olarak ilan edilmişti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23