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Dünya Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:35:00 - 2020-11-24 22:42:38

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi.

BBC'nin haberine göre, İngiliz gazeteci Austen Ivereigh tarafından Papa ile yapılan söyleşilerden derlenen ve gelecek hafta yayımlanacak kitapta Papa ilk kez Müslüman Uygur Türklerine değindi.

Papa'nın ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Zulüm altındaki halkları sık sık düşünüyorum: Arakanlı Müslümanlar, zavallı Uygurlar, Yezidiler... DAEŞ'in onlara yaptığı gerçekten zalimceydi. Ya da Mısır'da, Pakistan'da kilisede dua ederken patlayan bombalarla öldürülen Hristiyanlar..."

Çin'den Papa'ya yalanlama

Papa'nın Müslüman Uygur Türkleriyle ilgili ifadelerine Çin'den hızlı bir yanıt geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Papa Francesco'nun Uygurlarla ilgili sözleri tamamiyle asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

Vatikan ile Çin arasında 1951 yılından bu yana kopuk olan diplomatik ilişkiler, 2018 yılında imzalanan bir anlaşmayla yeniden tesis edilme yoluna girmişti. 2 yıllık anlaşmanın süresinin dolmasından sonra geçtiğimiz ay 2 yıl süreli bir uzatmaya gidilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo anlaşmanın uzatılması nedeniyle Vatikan'ı eleştirmişti.

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