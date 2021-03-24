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Dünya Papa'dan kemer sıkma kararı! Maaşlarında kesintiye gitti
Dünya

Papa'dan kemer sıkma kararı! Maaşlarında kesintiye gitti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Vatikan'da görev yapan kardinaller başta olmak üzere çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 23:14:00 -
Papa'dan kemer sıkma kararı! Maaşlarında kesintiye gitti

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın "Motu Proprio" adıyla anılan yeni bir Papalık Nizamnamesi çıkararak, salgın koşullarının ağırlaştırdığı mali kriz nedeni ile Vatikan maliyesine birtakım yeni düzenlemeler getirdiği bildirildi.

Vatikan bütçesinde personel giderlerinin önemli bir gider kalemini oluşturduğu ifade edilen nizamnameye göre, Katolik Kilisesi'ndeki ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en yüksek makam olan kardinallerin maaşında yüzde 10 kesintiye gidildi.

Alt düzeydeki din adamları ile diğer Vatikan personelinde daha küçük miktarda kesintiler olacak.

Bahse konu değişiklik nisandan itibaren yürürlüğe girecek ve maaşlar kesintili şekilde ödenecek.

Açıklamada, Papa Franciscus'un bu kararı halihazırda yürüyen işleri devam ettirebilmek amacıyla orantılılık kriterine göre aldığı kaydedildi.

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