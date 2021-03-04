Papa'dan Irak ziyareti öncesi görüntülü mesaj: Selamunaleyküm!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi halka seslendi. Papa videolu mesajında “Selamunaleyküm barış isteyen bir hacı olarak, ‘hepiniz kardeşsiniz’ demek için geliyorum” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yarın gideceği tarihi Irak ziyareti öncesi video ile Irak halkına mesaj gönderdi. Papa Francis videolu mesajında sözlerine “Iraklı kardeşlerim, selamünaleyküm” diyerek başladı.

Papa'dan ziyaret öncesi Irak halkına mesaj

Papa mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

“Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı’ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı’dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum.

Barış isteyen bir hacı olarak, ‘Hepiniz kardeşsiniz’ diye yinelemek için yanınıza geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum.”

Ziyaretin programı belli oldu

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek.

Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.