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Papa'dan çağrı: Eşcinsel papazlar ve rahibeler görevi bıraksın

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Katolik kiliselerinde sapkın eşcinsellik olaylarının sıklaşması üzerine bir açıklama yaptı. Francis, eşcinsel papaz ve rahibelere seslenerek görevlerini bırakmalarını istedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
Papa'dan çağrı: Eşcinsel papazlar ve rahibeler görevi bıraksın

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinsel rahip ve rahibelerin ruhban sınıfına dahil olmamasını, din görevlisi pozisyonundan ayrılmalarının kendileri için çok daha iyi olacağını belirtti.

Sputnik’in haberine göre, mesleğin Gücü isimli kitabında durumu 'ciddi bir mesele' olarak tanımlayan Papa, eşcinselliğin bugünlerde 'moda' olduğunu belirterek bu durumun kiliseyi de etkilediğini söyledi.

Katolik lider, kitabında bekarlık yeminini tutamayacak din görevlilerinin bulundukları yerden ayrılmalarını da istedi.

"Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor"

"Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor" diyen Francis, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine emanet edilen erkeklere eğitim verecek rahip adaylarının, atanabilmeleri için önce insani ve duygusal olarak olgun olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda dini topluluklara girmeyi isteyen kadın rahibeler için de geçerli."

Rahip ve rahibelerin hayatında böylesi bir duruma yer olmadığını kaydeden Papa, "Bundan dolayı eşcinsel eğilimleri olanlar papazlık, rahibelik ve vakıf hayatına kabul edilmeyeceklerdir" dedi.

Papa'nın ruhban sınıfına dahil olmak isteyen yeni adayların daha sıkı bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini bu ifadeleri, göreve geldiği 2013'ten bu yana en net açıklama olarak görüldü.

İspanyol Rahip Fernando Prado ile Papa Francis'in saatler süren röportajı Vatikan tarafından kitaplaştırıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
  1. Kilis
  2. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis
  3. eşcinsellik

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