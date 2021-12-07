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Dünya Papa'dan AB'ye "Noel" tepkisi: Nazi diktatörüsünüz
Dünya

Papa'dan AB'ye "Noel" tepkisi: Nazi diktatörüsünüz

Avrupa Birliği'nin yılbaşı için çalışanlarına yayınladığı 'kapsayıcı dil' kılavuzu basına sızdırıldı. Noel kelimesi yerine 'yılbaşının' kullanılmasını tavsiye eden rehberi gören Papa Francis, Avrupa Birliği'ne ateş püskürdü. AB'li yöneticileri 'sulandırılmış laiklik' yanlısı olduğunu söyleyen Papa Francis, Avrupa Birliği'ni 'Nazi diktatörlüğü' olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:45:00 - 2021-12-07 17:45:52
Papa'dan AB'ye "Noel" tepkisi: Nazi diktatörüsünüz

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde tüm çalışanlara eşit davranılmasını istediğini belirterek, çalışanları için 'kapsayıcı iletişim' rehberi yayınladı. Kitapta var olan pek öneride Hıristiyan kaynaklı pek çok ismin 'uluslarası' olarak değiştirilmesi gerektiğine yönelik tavsiyeler vardı.

"Sulandırılmış laiklik"

Sızdırılan rehberde, Hıristiyanlığı temsil eden 'Noel' kelimesi yerine 'yılbaşı' kelimesinin kullanılmasının tavsiye edilmesi üzerine Papa Francis, AB'yi merceğine aldı. Avrupa Eşitlikten Sorumlu Komisyon üyelerinin 'modaya uyup sulandırılmış laikliği' benimsediğini söyleyen Papa, AB'yi Nazi Diktatörlüğü'ne benzetti.

"Yanlış yoldalar"

Papa, konuyla ilgili "Tarihte pek çok diktatörlük bunu yapmaya çalıştı. Aklıma Napolyon, Nazi diktatörlüğü ve komünist diktatörlükler geldiç AB ideolojik sömürgeleşmeye karşı dikkatli olmalı. Bu durum ülkeleri bölebilir ve AB'nin başarısız olmasına neden olabilir" dedi.

Papa sözlerine şöyle devam etti:

"AB, her ülkenin iş yapısı, çeşitliliğine saygı duymalı ve onları tek tip yapmaya çalışmaktan vazgeçmeli. Ancak onların bunu yapacağını hiç sanmıyorum, çünkü kafalarında bir tek tipleştirme projesi var"

Vatikan'dan tepki

Belgede aynı zamanda herkesin Hıristiyan olduğu düşüncesinden vazgeçilmesi ve herkesin Noel'i Hıristiyan bayramı olarak kutlamadığını bilmek gerektiğine de vurgu yapıldı. Vatikan'ın dışişleri bakanı Kardinal Pietro Parolin de AB'yi Avrupa'nın Hıristiyan mirasına saygı duymak yerine kökleri yok etmeye çalıştığını söyleyerek ateş püskürdü.

AB, son yıllarda kapsayıcı dil mantığı ile pek çok rehber yayımlıyor. Rehberde özellikle cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik tavsiyeler var.

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