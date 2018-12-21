Papa o isimlere seslendi! 'Teslim olun'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, din adamlarına yönelik cinsel istismar suçlamalarını Vatikan’ın daha ciddi şekilde ele alacağını açıkladı. Papa, çocukları istismar eden din adamlarını da teslim olmaya çağırdı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Kilisenin yargı sistemine mi, sivil yargıya mı yoksa ikisine de mi atıf yaptığı net olmasa da, Vatikan kaynakları Papa’nın ilk defa bu kadar doğrudan hedef alan bir açıklama yaptığına dikkat çekiyor.

"Bu iğrenç suçları işleyen kim olursa olsun..."

Roma Katolik Kilisesi’nin başı, Vatikan idare heyetine yaptığı Noel konuşmasında, “Reşit olmayanları istismar edenlere söyleyebileceğim şey, dine sığının, kendinizi beşeri adalete teslim edin ve ilahi adalet için hazırlanın” dedi.

Papa, "Kilise, artık bu iğrenç suçları işleyen kim olursa olsun bu kişileri adaletin önüne getirme konusunda gerekli çabayı göstermemezlik yapmayacaktır. Kilise bundan sonra hiçbir vakanın üstünü örtmeye veya vakaları ciddiye almamazlık yapmayacak" diye konuştu.

Özeleştiri de bulundu

"Bazılarının, sorumsuzluk, inançsızlık, eğitimsizlik, tecrübesizlik ya da manevi ve beşeri öngörüsüzlükten ötürü geçmişte birçok cinsel istismar vakasının ciddiyetsizce ve özensiz bir şekilde yürütüldüğü inkar edilemez" diyen Papa Francis, bunun asla tekrarlanmaması gerektiğini, bunun bir seçim ve tüm kilisenin kararı olduğunu vurguladı.

Daha önceki Noel konuşmalarında, Vatikan yönetimindeki kötü yönetim ve yolsuzluk olaylarını eleştiren Papa’nın bu yılki küresel cinsel istismar konuşması, iki ay sonra yapılacak toplantı açısından da önemli.

Papa daha önceki konuşmalarında da istismarcılara sıfır tolerans sözü vermişti ancak kurbanlara yardım eden sivil toplum örgütleri, Şubat’taki toplantıda bu söz için atılacak somut adımlara karar verilmesini istiyor.

Papa Francis daha iki gün önce Los Angeles Yardımcı Piskoposu Alexander Salazar'ın bir çocuğa karşı uygunsuz hareketi iddiaları nedeniyle verdiği istifayı kabul etmişti.