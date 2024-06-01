  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evlat edindiği iki kıza yıllarca tecavüz etti! Canlı yayında gözaltına alındı

Sır gibi saklanan İHA katili tank projesi ortaya çıktı! Herkes ama herkes tedirgin

Bir bu eksikti! Yeni çılgınlığın adı serum… Doktorlar isyan etti: Tehlikesi çok büyük

Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi

Araplar duyurdu: Türkiye orada savaşa girmeyi reddetti

BAE'liler Türk bankasını satın alacaktı! Görüşmeler apar topar sonlandırıldı

Sırbistan'ın tehditler savurduğu ülke duyurdu: Türkiye'den TB2 SİHA aldık, şimdi güçlüyüz

“Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum” diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını

Sokak köpekleri ama hangileri uyutulacak? AK Parti Grup Başkanı Güler tek tek açıkladı

İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi
Dünya Papa kadınları kızdırdı
Dünya

Papa kadınları kızdırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 10:57:00 - 2024-06-01 10:59:16
Papa kadınları kızdırdı

Kadınlara Vatikan'da ilk defa seçme hakkı tanıyan Papa Francis, "Dedikodu kadın işidir." diyerek baltayı taşa vurdu.

Papa Francis'in Vatikan'daki bir toplantıda rahiplere "Dedikodu kadın işidir." dediği iddia edildi.

Vatikan kaynaklı haberler üreten "Il Silere Non Possum"a göre, çarşamba günü katıldığı toplantıda rahiplere tavsiyelerde bulunan Papa, "Dedikodu kadınlara özgü bir şeydir. Biz (erkekler) pantolon giyeriz." diyerek, insanların yüzüne açıkça konuşmalarını istedi.

Vatikan, konuyla alakalı açıklama taleplerine cevap vermezken, "Il Silere Non Possum"un yöneticisi Marco Perfetti, ellerinde ses kaydının mevcut olduğunu söyledi:

"Papa'nın bunu söylediğinin kaydı elimizde var."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis (87), geçtiğimiz günlerde de eşcinsellerin rahiplik eğitimi almasına karşı çıkmış, İtalya'da eşcinseller için argo olan "frociaggine" kelimesini kullanmıştı. Türkçe'ye "i*nelik" olarak çevrilebileceğimiz bu sözler sonrası Papa, eşcinsellerden özür dilemişti. Papa o gün tam olarak, "Zaten bazı ilahiyat fakültelerinde çok sayıda i*ne var." demişti.

Kadınlara Vatikan'da önemli görevler veren Papa Francis, geçen sene kadınlara ilk defa seçme hakkı da tanımıştı. Öte yandan kadınların yardımcı papaz olması teklifini reddetmişti.

Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!
Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!

Dünya

Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!

Papa Francis Türkiye'ye gelecek
Papa Francis Türkiye'ye gelecek

Dünya

Papa Francis Türkiye'ye gelecek

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor
Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Gündem

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Papa Francesco eşcinsellere hakaret etti: 'Homofobik' ifade için özür diledi!
Papa Francesco eşcinsellere hakaret etti: 'Homofobik' ifade için özür diledi!

Dünya

Papa Francesco eşcinsellere hakaret etti: 'Homofobik' ifade için özür diledi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

israil devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine türkiye razı olmayacaktır! kıbrıs'ta belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz!

Emir Timur

Papa hazretleri pek sessizsin Filistin deki zulme ses çıkartmıyorsun neden acaba Roma döneminde Hz İsa ya zulmedenler ile yol yürüyüş mü yapıyorsun ilginç Katolik papalık ses edemiyor papa fis fıs ne konuştun anlat da Katolikler bilsin kardinaller ile ne konuştun papa hazretleri biz herşeyi duyarız Katolikleri kandıran adam yazık Katolik kadınlarda ne diyecek diye bakıyor gerçek İncili açıp okumuş mu papalık heeee
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23