Papa kadınları kızdırdı

Papa Francis'in Vatikan'daki bir toplantıda rahiplere "Dedikodu kadın işidir." dediği iddia edildi.

Vatikan kaynaklı haberler üreten "Il Silere Non Possum"a göre, çarşamba günü katıldığı toplantıda rahiplere tavsiyelerde bulunan Papa, "Dedikodu kadınlara özgü bir şeydir. Biz (erkekler) pantolon giyeriz." diyerek, insanların yüzüne açıkça konuşmalarını istedi.

Vatikan, konuyla alakalı açıklama taleplerine cevap vermezken, "Il Silere Non Possum"un yöneticisi Marco Perfetti, ellerinde ses kaydının mevcut olduğunu söyledi:

"Papa'nın bunu söylediğinin kaydı elimizde var."



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Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis (87), geçtiğimiz günlerde de eşcinsellerin rahiplik eğitimi almasına karşı çıkmış, İtalya'da eşcinseller için argo olan "frociaggine" kelimesini kullanmıştı. Türkçe'ye "i*nelik" olarak çevrilebileceğimiz bu sözler sonrası Papa, eşcinsellerden özür dilemişti. Papa o gün tam olarak, "Zaten bazı ilahiyat fakültelerinde çok sayıda i*ne var." demişti.

Kadınlara Vatikan'da önemli görevler veren Papa Francis, geçen sene kadınlara ilk defa seçme hakkı da tanımıştı. Öte yandan kadınların yardımcı papaz olması teklifini reddetmişti.