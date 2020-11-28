Papa ilk kez siyahi kardinali göreve getirdi
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir törenle 13 yeni kardinali göreve getirdi.
Papa Francesco, cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir törenle 13 yeni kardinali göreve getirdi. Afrikalı Amerikalı Wilton Gregory de bunlardan biriydi. Böylece ilk kez bir siyah, kardinal oldu. Wilton Gregory'nin atandığı törende katılımcıların tümü koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maske taktı.
72 yaşındaki Gregory'nin Washington DC Başpiskoposu olacağı geçen ay duyurulmuştu.