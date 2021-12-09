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Dünya Papa Francis'ten ezber bozan günah açıklaması
Dünya

Papa Francis'ten ezber bozan günah açıklaması

Katolik Kilisesi'nin gündemden düşmeyen çocuk istismarı skandallarıyla uğraşan Papa Francis, Paris Başpiskoposu Michel Aupetit'nin "bir kadınla ilişki" istifasını kabul etmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Papa "tensel günahların en vahim günahlar olmadığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:01:00 -
Papa Francis'ten ezber bozan günah açıklaması

Papa Francis, Paris Başpiskoposu'nun bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasının manşetlere çıkması ardından verdiği istifayı kabul etmesiyle ilgili soru üzerine, "tensel günahların en vahim günahlar olmadığını" söyledi.

Papalık uçağıyla Yunanistan'dan İtalya'ya dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Francis, "Kendime soruyorum, Aupetit istifa etmek zorunda bırakan vehamette ne yapmış olabilir? Suçlamayı bilmeden kınayamayız" dedi.

Papa "suçlamayı bilmeden" vurgusuyla gazetecileri araştırma yapmaya davet ederken "Bu bir günahtır, ama en vahim günah değildir, zira tensel günahlar en vahim günahlar değildir, gurur ve nefret en vahim günahlardır" dedi.

Çocuk istismarı soruldu

Papa, Fransız Katolik Kilisesi'nde 1950'den 2020'ye dek yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığı, meslekten olmayan kilise üyelerinin tacizi dahil edildiğinde bu sayının 330 bine yükselebileceğini' bildiren raporla ilgili de yorumlarını dile getirdi.

Papa, Sputnik'te yer alan habere göre, "İstismar 100 yıl önce, 70 yıl önce vahşetti. Ama bugünkü gibi tecrübe edilmiyordu. Örneğin, kilisede istismar durumunda, alınan tutum bunu örtbas etmekti, ne yazık ki, bugün hala çok sayıda ailede var olan tutum bu. Tarihi durumun zamanın standartlarına göre yorumlanması gerek" dedi.

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