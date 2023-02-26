Papa Franciscus'tan deprem mesajı: Türk halkının acısı unutulmamalı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, depreme ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye halkının acısını unutmamaları gerektiğini vurguladı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk ve Suriye halkının acısını unutmamaları gerektiğini söyledi.
Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, "Ukrayna'da birinci yılını dolduran savaşın trajedisini unutmayalım. Aynı zamanda depremlerden etkilenen Suriye ve Türk halkının acısını da unutmayalım." dedi.