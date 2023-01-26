Papa Francis, LGBT’li sapkınların savunucusu oldu: “Günah ama suç değil”miş

Papa Francis, eşcinselliği suç sayan yasaları "adaletsiz" olarak tanımladı ve "Eşcinsellik günah ama suç değil" dedi. Papa ayrıca, Katolik piskoposları LGBT’li sapkınları kiliseye kabul etmeye çağırdı.

The Associated Press ile yaptığı özel bir röportajda konuşan Papa Francis, "Eşcinsel olmak suç değil" dedi.

Francis, dünyanın bazı bölgelerindeki Katolik piskoposların eşcinselliği suç sayan veya LGBTQ topluluğuna karşı ayrımcılık yapan yasaları 'günah' kapsamında desteklediğini ancak bu tür tutumların kültürel geçmişle bağlantılı olduğunu söyledi. Papa ayrıca, piskoposların herkesin itibarını tanımak için bir değişim sürecinden geçmesi gerektiğini söyledi.

Sürekli saçmalayan Francis, eşcinsellikle ilgili, "suç ile günah arasında bir ayrım olması gerektiğini" söyledi ve “Evet bu bir suç değil ama günahtır. Önce günahla suçu birbirinden ayıralım” dedi.

KAYNAK:BARAN HABER SİTESİ