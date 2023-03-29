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Dünya Papa Francis, hastaneye gitti
Dünya

Papa Francis, hastaneye gitti

Yeniakit Publisher
2023-03-29 20:54:00 -
Papa Francis, hastaneye gitti

Papa Francis, her yıl düzenli olarak yaptırdığı sağlık kontrolleri nedeniyle hastaneye gitti.

Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, rutin sağlık kontrollerini yaptırmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne gitti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sağlık kontrollerinin önceden planlandığını belirterek konu ile ilgili daha fazla detay vermedi. Basında yer alan haberlerde, Papa Francis'in geceyi hastanede geçireceği ve gerekli testlerin yapılmaya devam ettiği iddia edildi.

Papa Francis'in sağlık sorunları nedeniyle 2 günlük programını da iptal ettiği öne sürüldü. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberde ise Papa Francis'in kalp ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Papa Francis sabah saatlerinde Vatikan'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve sağlık sorunu yaşadığı gözlemlenmemişti.

Katoliklerin ruhani lideri Francis, Gemelli Hastanesi’nde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021'de ameliyat olmuş ve 14 Temmuz'da da taburcu edilmişti.

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