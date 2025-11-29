Papa 14. Leo İstanbul’a geldi! Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul’daki programlarını tamamladı. Perşembe günü Erdoğan ile bir araya gelen Papa, dün İznik’teki antik bazilikada ayin düzenledi. Temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, bugün ise Sultanahmet Camii’ni ziyaret ederek önemli bir dini ve kültürel buluşma gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.
Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca'yı büyük bir dikkatle dinlediği ve camiyi de hayranlıkla incelediği görüldü. Papa, yarım saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'nun tarihi ziyaretini anlattı.