  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan dünyaya rest! Türkiye yangının dışında kalacak Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu! Vahşet senaryosunda "Dünya daha güvenli olacak" iddiası! Rubio'dan İran'a imha mesajı ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı Akdeniz semalarında Türk pençesi! Yavru Vatan'da jet sesleri yükseliyor Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini…
Dünya Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı
Dünya

Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı

Terör devleti İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısının yapıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni bir füze saldırısı yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

 

11’inci dalga misillemesi

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail hava savunma sistemleri İran’dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu.

İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 11’inci dalga misilleme oldu.

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular
Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

Dünya

Bu kez İran değil! Terör devleti İsrail'i İHA'larla vurdular

İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"
İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"

Gündem

İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"

İsrail'de iki askeri hedef vuruldu!
İsrail'de iki askeri hedef vuruldu!

Dünya

İsrail'de iki askeri hedef vuruldu!

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

Dünya

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Allahim en onemli yerlere isabet ettir

Onlarinda cannnnnlari yansin nolur... gazzeden ellerini cekene dek vursunlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23