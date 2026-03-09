Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
İran'ı vuran ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Arikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

 

"Hamaney'in yerine geçecek birini düşünüyorum"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

 

"Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabiliriz" mesajı

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

