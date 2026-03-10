  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ramazan
6
Yeniakit Publisher
Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! “Zekat Berekettir”

Ulu Cami’nin minareleri arasına asılan “Zekat Berekettir” yazılı mahya, bu yıl farklı olarak şehir merkezine değil Uludağ’a doğru okunacak şekilde yerleştirildi.

#1
Foto - Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"

Osmanlı'dan miras asırlık mahya geleneği Bursa'da 627 yıllık tarihi Ulu Cami'de "Zekat Berekettir" yazısı ile şehri aydınlattı. Daha önceki uygulamalardan farklı olarak bu sefer yazı Uludağ'dan okunacak şekilde minarelere asıldı.

#2
Foto - Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"

Ramazan ayının başında asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya, yerini "Zekat Berekettir" yazısına bıraktı.

#3
Foto - Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"

Tarihi Ulu Cami'nin iki minaresi arasındaki yaklaşık 70 metrelik mesafeye kurulan mahya, Bursa semalarında gece boyunca ışıldadı. Ramazan ayı sonuna kadar camide asılı kalacak olan mahya, bu yıl alışılagelmişin dışında bir şekilde yerleştirildi.

#4
Foto - Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"

Mahya bu kez şehir merkezine doğru değil, Uludağ'a doğru okunacak şekilde asıldı.

#5
Foto - Ulu Cami’nin minarelerinden Uludağ’a uzanan ışık! "Zekat Berekettir"

Osmanlı'dan günümüze uzanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği, böylece Ramazan gecelerinde Bursa semalarını aydınlatmaya devam ediyor.

