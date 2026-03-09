  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu! Vahşet senaryosunda "Dünya daha güvenli olacak" iddiası! Rubio'dan İran'a imha mesajı ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı Akdeniz semalarında Türk pençesi! Yavru Vatan'da jet sesleri yükseliyor Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini… İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler! NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda
Dünya Trump'tan İran savaşı açıklaması
Dünya

Trump'tan İran savaşı açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan İran savaşı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "(İran'la) Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

 

"Hamaney'in yerine geçecek birini düşünüyorum"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

 

"Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabiliriz" mesajı

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel"
Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel"

Dünya

Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel"

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama!
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama!

Dünya

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama!

Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava
Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava

Gündem

Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

ABD teslim oldu, savaşı kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23