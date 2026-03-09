Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı
Orta Doğu’daki İsrail-İran savaşının en ağır bedellerinden birini Lübnan halkı ödüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava harekatı kapsamında bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı beldeler hedef alındı. Yapılan saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin vurulması sonucu 8 kişi daha yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nimeyriyye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Şevkin beldesindeki hava saldırısında da 1 kişi öldü.
- İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı