Gündem Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi
Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi

Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep semalarında etkisiz hale getirilen balistik füze hadisesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasındaki bin yıllık dostluğa gölge düşürülmek istendiğini belirterek çarpıcı bir öneride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

