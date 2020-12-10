Paolo Rossi kimdir? Paolo Rossi neden öldü?

İtalyanların ünlü futbol oyuncularından Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, uzman olarak çalıştığı İtalya Devlet Televizyonu RAI Sport sunucusu Enrico Varriale tarafından kamuyouna duyuruldu. Paolo Rossi'nin ölüm haberi Rossi’nin eşi Federica Cappelletti tarafından da sosyal medya üzerinden doğrulandı, ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Paolo Rossi kimdir?

Paolo Rossi 23 Eylül 1956, İtalya Prato’da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan eski İtalyan futbolcusu. 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa götüren isimlerden biri olup, şampiyonadaki 6 golle gol kralı olmuş; Golden Boot (Altın Ayak) ve Golden Ball (Altın Top) ödüllerini almıştır. Rossi şu anda bu üç unvanı tek bir şampiyonada kazanan ve elinde bulunduran tek oyuncudur.

1977 - 1986 yılları arasında İtalya millî futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. Futbol kariyeri boyunca İtalyan Serie A liginin en üst düzey takımlarında forma giymiştir. En başarılı dönemini Juventus ve Vicenza takımlarında geçişmiştir. 2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu (FIFA 100) listesinde yer almıştır.