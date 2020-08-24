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Spor PAOK'tan Beşiktaş'a "Türkçe" sürpriz: "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz"
Spor

PAOK'tan Beşiktaş'a "Türkçe" sürpriz: "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:51:56 -
PAOK'tan Beşiktaş'a "Türkçe" sürpriz: "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz"

SELANİK (AA) - PAOK kulübü, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş takımına bir sürpriz hazırladı.

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

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