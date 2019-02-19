Panthers zirvedeki yerini korudu

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Ünilig müsabakasının ikinci maçında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Normal şartlarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadyumu’nda yapılması gereken müsabaka, hava muhalefeti nedeniyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Düzce Üniversitesi Stadyumu’na alındı. Üst düzey bir mücadelenin sergilendiği maçta; Düzce Üniversitesi takımı, rakibini 7-6 skorla geçmeyi başardı.

Ünilig C Grubu’nda mücadele eden Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı, liderlik yarışında olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı ve grup liderliğini korudu. Şampiyonluk için önemli bir fırsat elde eden Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, bu sezon sahada göstermiş olduğu mücadelelerde izleyenlere seyir zevki yüksek müsabakalar sunuyor.

Grubun son maçında Düzce Panthers, 2 Mart 2019 tarihinde,Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı buradan da puan alması halinde Süperlig elemelerine katılacak.