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Pankek nasıl yapılır?

Krep hamuruna benzer şekilde hazırlanan pankek, krepten farklı olarak daha yoğun bir kıvamla hazırlanır ve kabartma tozu içermektedir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16
Pankek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1+ 1/2 su bardağı çok amaçlı un

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı beyaz şeker

1+ 1/4 su bardağı süt

1 yumurta

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

Geniş bir kabın içerisine; un, kabartma tozu, tuz ve şekeri birlikte eleyin.

Daha sonra süt, yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyin.

Pürüzsüz bir karışım haline gelinceye kadar karıştırın.

Sığ bir krep tavasını düşük- orta ateşte iyice ısıtın.

Her bir pankek için pişirmeden önce 1 çay kaşığı sıvıyağ ekleyin.

Ortalama büyüklükteki bir pankek için ¼ su bardağı kadar hamuru tavaya dökün.

Her bir yüzü kızarıncaya kadar pişirin.

Kalan hamur için de aynı işlemleri tekrarlayın.

Hazırladığınız pankekleri sade olarak servis edebileceğiniz gibi farklı marmelat ve soslarla da servis edebilirsiniz.

PANKEKTEN KOLAY WAFFLE

Pankekleri tarifte anlatıldığı şekliyle hazırlayın.

2 kaşık çikolatalı fındık ezmesi ya da sürülebilir çikolata ile pankekin üzerini kaplayın.

İsteğinize göre muz, kivi ya da çilek gibi meyveleri ince ince dilimleyip pankekin üzerine yerleştirin.

Bir top dondurma ve çikolata sosu ile servis yapın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16
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