Panik nöbetin nedenleri nelerdir?
Sadece yaşanan psikolojik durum değil, kalp, şeker gibi hastalıklarda panik nöbeti geçirtebilir. Panik nöbeti hakkında merak edilen her şey…26 Aralık 2018 Çarşamba 21:02
TETİKLEYEN NEDENLER
- Beklenmedik panik nöbet: Bir neden olmaksızın herhangi bir yer ve zamanda ortaya çıkabilir.
- Tetikleyici bir etkene bağlı olan panik nöbet (korku bozukluklarında olduğu gibi).
- Tetikleyici bir etkene bağlı veya bağımsız olan panik nöbet (araba kullanırken hem olabilir hem olmayabilir).
- Sosyal fobi başta olmak üzere, kalp, şeker, tiroid gibi hastalıklar da panik nöbet geçirtebilir. Astım, epilepsi ve bazı uyarıcı ilaç ve uyuşturucular da nöbete neden olur.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Biyolojik (ilaç) tedavisi
Psikoterapi
- Davranışçı psikoterapi
- Solunum egzersizleri
- Gevşeme teknikleri
- Duyarsızlaştırma
- Nörobiyofeedback Bilişsel psikoterapi (yanlış düşüncelerin yerine doğru düşüncelerin geçirilmesi)
BEKLENTİ KAYGISININ SONUÇLARI
- "Kişi diken üstünde sürekli tetiktedir.
- "Fiziksel hastalığım olabilir" endişesi ile hastalık hastası (hipokondriyak) hastalar gibi davranışlar sergileyebilir; sürekli tansiyon ve nabzını kontrol eder, kalbini zorlamamak için spor yapma gibi aktivitelerden kaçınır.
- Hayatının pek çok alanında (sosyal ilişkiler, iş ve evlilik hayatı gibi) işlevselliği azalır.
GÖRÜLEBİLEN HASTALIKLAR
- Korku bozuklukları (sosyal fobi gibi)
- Kaygı bozuklukları (yaygın kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, takıntı hastalığı, konversiyon bozukluğu gibi)
- Somatoform bozukluklar (somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis gibi)
- Dissosiyatif bozukluklar
- Akut yas reaksiyonu
- Duygudurum bozuklukları (depresyon, manik-depresif hastalık gibi)
- Psikotik bozukluklar (şizofreni, paranoid bozukluk gibi)
- Uyana ilaçların, uyuşturucu maddelerin (esrar, kokain gibi) veya yoğun kafein kullanımı
- Kalp hastalıkları (mitral kapakçık sarkması, kalp damar hastalıkları gibi)
- Tiroid bezi hastalıkları (hipertiroidi, hipotiroidi gibi)
- Şeker hastalığı
- Astan
- Epilepsi
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