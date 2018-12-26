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Panik nöbetin nedenleri nelerdir?

Sadece yaşanan psikolojik durum değil, kalp, şeker gibi hastalıklarda panik nöbeti geçirtebilir. Panik nöbeti hakkında merak edilen her şey…

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:02
Panik nöbetin nedenleri nelerdir?

TETİKLEYEN NEDENLER

  • Beklenmedik panik nöbet: Bir neden olmaksızın herhangi bir yer ve zamanda ortaya çıkabilir.
  • Tetikleyici bir etkene bağlı olan panik nöbet (korku bozukluklarında olduğu gibi).
  •  Tetikleyici bir etkene bağlı veya bağımsız olan panik nöbet (araba kullanırken hem olabilir hem olmayabilir).
  • Sosyal fobi başta olmak üzere, kalp, şeker, tiroid gibi hastalıklar da panik nöbet geçirtebilir. Astım, epilepsi ve bazı uyarıcı ilaç ve uyuşturucular da nöbete neden olur.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Biyolojik (ilaç) tedavisi

Psikoterapi

- Davranışçı psikoterapi

- Solunum egzersizleri

- Gevşeme teknikleri

- Duyarsızlaştırma

- Nörobiyofeedback Bilişsel psikoterapi (yanlış düşüncelerin yerine doğru düşüncelerin geçirilmesi)

BEKLENTİ KAYGISININ SONUÇLARI

  • "Kişi diken üstünde sürekli tetiktedir.
  • "Fiziksel hastalığım olabilir" en­dişesi ile hastalık hastası (hipokondriyak) hastalar gibi davra­nışlar sergileyebilir; sü­rekli tansiyon ve nabzını kontrol eder, kalbini zorlamamak için spor yap­ma gibi aktivitelerden kaçınır.
  • Hayatının pek çok alanında (sosyal ilişkiler, iş ve evlilik hayatı gibi) işlevselliği azalır.

GÖRÜLEBİLEN HASTALIKLAR

  • Korku bozuklukla­rı (sosyal fobi gibi)
  • Kaygı bozuklukları (yaygın kay­gı bozukluğu, travma sonrası stres bo­zukluğu, takıntı hastalığı, konversiyon bozukluğu gibi)
  • Somatoform bozukluklar (somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis gibi)
  • Dissosiyatif bozukluklar
  • Akut yas reaksiyonu
  • Duygudurum bozuklukları (depres­yon, manik-depresif hastalık gibi)
  • Psikotik bozuk­luklar (şizofreni, paranoid bozukluk gibi)
  • Uyana ilaçların, uyuşturucu maddele­rin (esrar, kokain gibi) veya yoğun kafein kullanımı
  • Kalp hastalıkları (mitral kapakçık sark­ması, kalp damar has­talıkları gibi)
  • Tiroid bezi has­talıkları (hipertiroidi, hipotiroidi gibi)
  • Şeker hastalığı
  • Astan
  • Epilepsi

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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