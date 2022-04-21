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Dünya Panik dolu o anlar! Ukraynalı siviller Rus bombalarından böyle kaçıştı
Dünya

Panik dolu o anlar! Ukraynalı siviller Rus bombalarından böyle kaçıştı

Rusya'nın bombardıman yağdırdığı Harkov'da Ukraynalı sivillerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:27:00 - 2022-04-21 19:45:01

Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov’a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor.

Panik anları kameraya yansıdı

Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Harkov kentine düzenlediği bombardıman sırasında siviller bombaların hedefi olmamak için panik halinde bir sağa bir sola kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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