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Yerel Panik dolu anlar! Tüp dolum merkezinde patlama
Yerel

Panik dolu anlar! Tüp dolum merkezinde patlama

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan tüp dolum merkezinde oksijen tüplerinin patlaması panik dolu anlara neden oldu. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 23:12:00 - 2022-06-10 23:33:28

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan tüp dolum merkezinde oksijen tüpleri patladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı. 

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Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

 

Tesisin bulunduğu cadde kapatıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı. Yaralının olmadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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