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Dünya Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!
Dünya

Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 12:56:00 -
Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!

HAMAS'ın silahlı kanadı tarafından, işgal rejimine yönelik gerçekleştirilen "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında paniğe kapılan işgalciler, Filistin'i terk etmek için havaalanlarına akın ediyor.

HAMAS'ın silahlı kanadı tarafından, işgal rejimine yönelik gerçekleştirilen "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında paniğe kapılan işgalciler, Filistin'i terk etmek için havaalanlarına akın ediyor.

İzzettin El- Kasam Tugayları, işgal edilen Filistin topraklarında, işgalcilere karşı geniş çaplı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı.

Direnişçilerin saldırılarına karşı çaresiz kalan Yahudi yerleşimciler, Filistin'den kaçıyorlar. İşgal ettikleri Filistin topraklarından kaçmaya çalışan işgalciler, havaalanlarında yoğunluk oluşturdu.

Ben Gurion Havalimanı'nda ve Tel Aviv'in genelinde sirenler çalınıyor. İşgalciler ise, çalınan sirenlere aldırış etmeden havaalanlarına akın ettikleri görüntüleri paylaşılıyor. (İLKHA)
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